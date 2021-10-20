《櫃買市場》晶宇違反規定 遭罰3萬元 16:502021/10/20 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對晶宇(4131)生物科技實業公司違反規定，處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，晶宇生物科技實業公司放棄參與認購重要子公司辦理之現金增資，致降低持股比例逾10%符合業務規則第8條之1規定，惟該公司未依規事先取得獨立專家意見書及未依時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以3萬元違約金。 《櫃買市場》申請上櫃公司數回升 續推戰略新板 國際債券發行量突破新台幣1兆元 #晶宇 #違反規定 #櫃買中心 #辦理 #生物科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水湳轉運中心遭批浪費3年 中市府：拚2024年完工 14:152021/10/20 生活 女檢當庭命小三脫光驗身 罰俸4月 04:102021/10/20 社會新聞 今年綠色債券累計發行258億元 10:522021/10/20 財經 台糖土地標售 再創區域新高 04:102021/10/20 產業特刊 「尋找櫃買系列指數雙冠王」活動11／1登場 14:412021/10/20 財經 《櫃買市場》高端交易異常 櫃買交由檢調調查 12:522021/10/20 財經 櫃買市場第三季大戶人數9202人創新高 10:522021/10/20 財經 跨國婚媒常見地雷 私下仲介期約媒人紅包仍屬違法 09:002021/10/20 生活 今年社會責任債券累計發行132.9億元 11:122021/10/20 財經 今年可持續發展債券累計發行486億元 11:062021/10/20 財經 晶宇生技違反規定 遭處違約金3萬元 16:092021/10/20 財經 財經熱門新聞 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 9.2億元威力彩得主出手了 捐5500萬元助7000弱勢族 - 財經 日圓換匯價貶至23年新低 換5萬可多賺逾5800元 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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