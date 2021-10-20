中華開發金控公司為了吸引優秀人才，聯合旗下子公司提前於今年十月啟動2022年儲備幹部徵選，並將於10月底前舉辦三場大型線上招募說明會。開發金控今年首度將招募對象擴大至大學畢業生，目的在培育專業金融尖兵，並同時為儲備幹部量身打造個人職涯發展計畫。

開發金控強調，全新的人才培訓方案YOUth LEADership（YouLead）為期18個月，有別於過去的Management Associate Program，規劃儲備幹部個人職涯發展計畫為其重點。率先在十月開跑求才，是為了招募到最優秀的人才。由於一般儲備幹部招募多在當年度二、三月進行，有志投身金融業的求職者必須在短時間內應付多家公司，往往無法悉心準備。開發金控提前在今年十月開跑求才，11月7日截止收件，預計在明年1月中公布儲備幹部入選名單；在7月正式到任之前，提前展開一系列的前置培訓。

除了儲備幹部，開發金控為了提早挖掘優秀人才，今年首度啟動招募暑期實期生的計畫。今年暑假一共有七名優秀在學的大學生及研究生在疫情艱難的暑假，透過線上加入開發金控的工作團隊。這項暑期實期生的計畫也將成為例行招募，成為在學生投身金融業的管道之一。

今年是開發金控成立20週年，集團也將在今年底完成100％併購中國人壽，在完善的四大業務支柱：中華開發資本、凱基銀行、凱基證券與中國人壽，未來將加速公司發展腳步，並放眼海外版圖。明年到任的儲備幹部將一同參與開發金控未來的全新發展。

在開發金控ABCDE（Accelerate Digital數位躍升、Become Employer of Choice首選雇主、Customer Focus顧客導向、Drive Growth驅動成長、Execution Excellence高效執行）發展計畫裡，除了數位躍升等主軸，也期望成為求職者心目中的「首選雇主」。對於儲備幹部來說，除了參與YouLead儲備幹部計畫，並有機會與開發金控國際團隊的金融專業高階主管直接工作，感受多元的工作型態，提前與國際接軌。

開發金控致力成為亞洲領先的金融企業，因應公司加速數位轉型、拓展國際版圖需求，將招募不同背景人才。今年預計招募40多名百萬年薪儲備幹部，由於集團業務內容涵蓋壽險、商銀、證券及創投/私募股權，亟需各方菁英。歡迎具有抱負、勇於承擔、渴望學習、勤勉不懈、追求卓越等特質的優秀人才，報名參與YouLead儲備幹部計畫，就有機會成為開發金控的成員！（開發金控儲備幹部YouLead計畫https://www.cdfholding.com/zh-tw/career/ma）