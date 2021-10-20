高雄長庚醫院與台灣人工智慧實驗室合作，開發AI零接觸智能輸入系統，可以口述輸入方式紀錄患者臨床症狀、病史及相關資訊，並串接醫院病歷系統與傳染病通報系統，讓醫護人員在疫情期間輸入病歷更準確、方便，未來AI零接觸智能輸入系統將推展至長庚體系其他院區。

高雄長庚醫院表示，今年5月中旬台灣疫情急遽升溫至三級警戒，第一線急診或防疫門診短時間湧入大量篩檢民眾，醫師經常一次篩檢多位病患後，再一口氣繕打多位民眾的病歷，這也增加病歷缺漏或誤植的風險，且防疫門診必須穿著防護衣手套，對於打字輸入也有許多不便之處。

台灣人工智慧實驗室得知醫療需求，便組成科技防疫專案小組，與高雄長庚醫院急診部醫師邱義閔針對醫院防疫門診第一線場景，運用成熟的語音辨識技術，完成符合防疫門診情境的口述問診語音輸入病歷系統，協助醫護人員雙手不便打字輸入病歷時，得以即時用口述輸入方式紀錄患者臨床症狀、病史及相關資訊。

高雄長庚醫院院長王植熙表示，醫院正積極運用大數據及AI科技提升醫療品質，籌備中的大數據中心，也正在為「精準健康」及「AI聯合學習」做紮實準備。除了導入AI零接觸口述病歷輸入外，還有AI輔助心電圖、超音波及X光影像判讀等多項設備。

王植熙指出，針對口述病歷未來發展，醫師們將與台灣人工智慧實驗室繼續合作進行「口述檢查報告輸入」，進一步訓練AI自然語音辨識並理解醫病問診內容，從對話中自動取得重要資訊摘錄成為電子病歷，同時利用相關資訊協助臨床醫師進行診斷與風險分級，提升病歷繕寫品質與臨床照護安全。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾認為，面對後疫情時代來臨，透過導入AI創新並持續改善醫院流程，提升人類健康的預測、預防是精準健康的發展趨勢。他們自新冠肺炎疫情爆發後，即投入大量資源協助科技防疫，成果包含台灣社交距離APP、誤導訊息防治、新冠肺炎胸腔Ｘ光自動檢測系統、病毒株溯源平台、老藥新用、pubmedKB醫療知識圖譜等。