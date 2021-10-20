8大振興券第一彈，農遊券於10月25日起跑，高雄市政府推出農遊券加碼，凡在有與農遊券和高雄券合作的店家使用農遊券或5倍券，滿500元即贈100元高雄券，另也可抽電動機車、液晶電視等大獎，要讓消費者好玩爽吃拿大獎。

高雄市政府農業局表示，農遊券今年10月25日起跑，預計發行面額888元，共146萬張（第一階段88萬張及第二階段58萬張），去年共發行每張面額250元計500萬張的農遊券，截至農遊券兌換期限為止，高市農業124個消費點，總共收約36.8萬張券，整體帶動消費金額約3.7 億元。

今年高市府與農民團體合作再加碼，共同搶攻農遊券商機祭出好康3重送：第1重送，消費者至可使用農遊券且為高市高雄券之合作發放店家使用農遊券或紙本振興5倍券，消費滿500加碼送100元高雄券，滿1000元送高雄券200元，以此類推，隨換隨用。

第2重送，凡於高市消費農遊券，免登錄直接抽大獎，除了最大獎有gogoro電動機車、爽吃農產品一年份外，還有月月抽液晶電視、3C、農特產品及各類精美好禮超過600份的大獎等著你。

第3重送，各農遊券商家無不攪盡腦汁搶攻大餅，以農村旅遊的最大集中地旗美地區為例，美濃農會順勢推出持農遊券到超市消費滿888，加碼送冬季最夯農遊活動，讓您1家4口當白玉蘿蔔或毛豆股東，11、12月到美濃拔蘿蔔或採毛豆。

農業局長張清榮表示，盼藉市府與農遊業者合作加碼提供更多優惠內容，提高遊客消費意願，讓高雄成為農遊首選之處，及帶動振興經濟效果。