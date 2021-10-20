香港恒生指數20日收漲1.35％，報26136.02點，恒生科技指數漲2.65％，科技股延續漲勢，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲超6％，快手、百度漲超4％。煤炭、銅、鋁類股走低，兗州煤業大跌超過10％。
另外，大陸A股三大指數20日維持震盪走勢，午後三大指數集體下挫，滬指收報3587.00點，跌0.17％，成交額人民幣（下同）4505億元。深成指收報14452.25點，跌0.33％，成交額5697億元。創業板指收報3285.12點，跌0.37％，成交額2066億元。
香港恒生指數20日收漲1.35％，報26136.02點，恒生科技指數漲2.65％，科技股延續漲勢，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲超6％，快手、百度漲超4％。煤炭、銅、鋁類股走低，兗州煤業大跌超過10％。
另外，大陸A股三大指數20日維持震盪走勢，午後三大指數集體下挫，滬指收報3587.00點，跌0.17％，成交額人民幣（下同）4505億元。深成指收報14452.25點，跌0.33％，成交額5697億元。創業板指收報3285.12點，跌0.37％，成交額2066億元。
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