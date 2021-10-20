地景藝術「龍宮-鱟」，展現一種複合創作概念的美感。（金門縣府觀光處提供）

民眾與任一藝術品拍照並標註「金色寧境金門海洋藝術季」上傳社群並公開分享，即可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」。（金門縣府觀光提供）

以金色寧境為主題的「2021金門海洋藝術季」10／23日在金寧鄉古寧頭登場，昔日國共烽火交織的海岸蛻變為大型展場，在10組國內外團隊的藝術裝置作品，與硝煙散盡的紅土大地對話中，流洩夜金門限定的安寧，靜謐之美。

縣府觀光處長丁健剛說明，此次藝術季邀請10組來自金門在地、台灣、日本、墨西哥藝術家團隊及5組在地社區團隊以「生態的寧靜」、「生活的寧靜」、「歷史的寧靜」為題，運用木竹架構、纖維創作、數位藝術、3D列印等不同手法，在金門特有的戰地遺址、歷史聚落和自然地景裡，呈現一種藝術裝置作品與土地對話的集合映象和人文記憶。

展覽地點包括金門和平紀念園區、古寧三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡、雙鯉湖。展覽時間為10月23日起，每日9：00-20：00（夜間展示時間17：00-20：00），另北山播音牆作品因日間有懷舊鄧麗君廣播，展出時間為每天17：00-20：00，每20分鐘演出1次。詳細展出時間及內容，可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

10月23日開展當天，觀光處於古寧頭和平紀念園區舉辦送好禮活動，民眾與任一藝術品拍照並標註「金色寧境金門海洋藝術季」上傳社群並公開分享，即可獲得「麻吉貓遊金門創意壁貼」，限量800個，送完為止。