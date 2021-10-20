中俄「海上聯合-2021」軍演

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）的新報告指出，由於美國中俄政策的影響，這兩國的關係將會持續加強。不過，一直到2022年，就算中俄聯手，它們的力量將繼續逼近，但還不會超越美國。

據《軍事時報》（Military Times）和《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，北京和莫斯科間與日俱增的是務實關係，是基於要與美國的軟硬實力抗衡。此外，中俄都很想反制美國軍國主義，干涉主義和將美國價值觀強加給其他國家的意識形態。報告指出，20年來，中俄逐漸發展關係，並日益親近。2003年當它們首度舉行聯合演習時，顯示兩國建立關係的基礎已從「算計」進展到「合作」上。

而從2012—2017年，中俄關係會從「合作（cooperation）」發展到「協作（collaboration）」，有很大一部份是由於西方制裁的結果。尤其是2014年俄羅斯侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島，而受到國際制裁後，莫斯科更致力尋求和北京建立遠比以往更親密的關係。

而未來中俄將繼續合作，則使美國的軍事算計複雜化，並應該會促使華府重新評估應急計畫。報告目前將美國的軍力定在.6，雖然從1997的.7下降，但仍比從1997年.1升為2016年.25的中國，還有軍力一直介於.22—.19的俄羅斯加起來高。

目前中俄軍力的總合為.41，遠比美國低。不過，報告將中國崛起的軍力算到2016年。但自從那時起，中方已增加了第二艘航母、23艘新型導彈驅逐艦、29艘新型護衛艦、60—70架殲-20戰機，還有229座新型洲際彈道飛彈發射井。也因此，自2016年以來，中國靠新裝備和擴軍，積分也跟著升高。

相對的，俄羅斯不但維持平盤，甚至分數還有下降的跡象。俄軍唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）已經老舊，又沒有確定的汰舊換新前景。至今俄軍在地面和空中戰力上主要靠的，還是冷戰時期的老本，如BMP-2步兵戰車，米格（MiG）-31遠程戰機，還有圖（Tu）-160「海盜旗」（Blackjack）戰略轟炸機等。

不過，俄軍大有進步的，就是潛艦研發，除了北極風級（Borei class）潛艦外，還有亞森級（Yasen class）攻擊潛艦。另一個新進展就是高超音速武器，如「匕首」（Kinzhal）和「鋯石」（Tsirkon，Zircon）高超音速飛彈等。雖然它們能賦予俄羅斯新戰力，但前提在於，莫斯科要有足夠的財力打造它們才行。