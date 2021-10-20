西班牙籍藝人佩德羅外型俊俏、身材宛如雕像般的結實，因參加節目《2分之一強》走紅。最近他大方分享性事，曾交過一任女友，不顧父母在家就要求「人與人的連結」，想不到門無預警被打開，女友機靈地鑽進棉被，獨留他強裝鎮定地面對女友父母。

佩德羅日前上節目《11點熱吵店》，因應主題暢談性事，他表示自己是個愛嚐鮮的人，就算在戶外也沒問題，但如果附近有人就容易「熄火」，偏偏大一時在西班牙交過一任女友，對方很喜歡父母在家的時候偷偷來，覺得這樣很刺激，有次兩人在女友的房間看電影，對方不顧父母在廚房，直接幫他服務，「然後我聽到她爸爸突然出來，我就趕快蓋被子，她就不發聲音，爸爸問我說女兒在哪裡，只好說她睡覺了。」

等到爸爸離開，女友鑽出來要求繼續，佩德羅雖然覺得她媽媽在隔壁有點危險，但敵不過誘惑勉強答應，「也是快要最高峰的時候，媽媽沒有敲門就突然衝進來」佩德羅嚇到馬上蓋被子，此時主持人沈玉琳問：「那你選擇close還是都給你？」佩德羅靦腆地回：「就身不由己啊！」惹來現場來賓一陣噴笑，佩德羅趕緊解釋就是盡量不要發出聲音，被沈玉琳笑虧：「Follow your bird.就讓它自然而然，要做好表情管理，這是人世間最難演的戲」佩德羅也幽默地神回：「還要回答媽媽的問題。」成功逗樂現場所有來賓。