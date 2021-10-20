西班牙籍藝人佩德羅外型俊俏、身材宛如雕像般的結實，因參加節目《2分之一強》走紅。最近他大方分享性事，曾交過一任女友，不顧父母在家就要求「人與人的連結」，想不到門無預警被打開，女友機靈地鑽進棉被，獨留他強裝鎮定地面對女友父母。

佩德羅日前上節目《11點熱吵店》，因應主題暢談性事，他表示自己是個愛嚐鮮的人，就算在戶外也沒問題，但如果附近有人就容易「熄火」，偏偏大一時在西班牙交過一任女友，對方很喜歡父母在家的時候偷偷來，覺得這樣很刺激，有次兩人在女友的房間看電影，對方不顧父母在廚房，直接幫他服務，「然後我聽到她爸爸突然出來，我就趕快蓋被子，她就不發聲音，爸爸問我說女兒在哪裡，只好說她睡覺了。」

佩德羅說這個前女友的性癖就是辦事時旁邊要有人。（圖／YT@11點熱吵店）
佩德羅說這個前女友的性癖就是辦事時旁邊要有人。（圖／[email protected]點熱吵店）

等到爸爸離開，女友鑽出來要求繼續，佩德羅雖然覺得她媽媽在隔壁有點危險，但敵不過誘惑勉強答應，「也是快要最高峰的時候，媽媽沒有敲門就突然衝進來」佩德羅嚇到馬上蓋被子，此時主持人沈玉琳問：「那你選擇close還是都給你？」佩德羅靦腆地回：「就身不由己啊！」惹來現場來賓一陣噴笑，佩德羅趕緊解釋就是盡量不要發出聲音，被沈玉琳笑虧：「Follow your bird.就讓它自然而然，要做好表情管理，這是人世間最難演的戲」佩德羅也幽默地神回：「還要回答媽媽的問題。」成功逗樂現場所有來賓。

佩德羅當時快要噴發，女友媽媽卻突然開門。（圖／YT@11點熱吵店）
佩德羅當時快要噴發，女友媽媽卻突然開門。（圖／[email protected]點熱吵店）

【全新】藝人啪啪超解瞬間！馬國賢還原動作？老司機沈玉琳竟能「天人合一」？！ 11點熱吵店 20211018 (完整版)│沈玉琳、Melody、馬國賢、高以馨、許藍方、吳懷中、小龜、佩德羅、王若熙

妙齡女換衣過程遭錄下 前凸後翹好身材全看光

第一古裝美女被梁朝偉甩後改嫁富商 息影20年近況曝光

E級女神邪惡視角自拍曝S曲線 比基尼快包不住傲人東西半球
#佩德羅 #女友 #床戰 #媽媽 #父母