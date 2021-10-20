大陸國內疫苗接種率已經達到80％以上，中國大陸疾病預防控制中心首席專家、研究員邵一鳴指出，基於中國過去的有效的疫情防控策略，加上現在疫苗接種建立起免疫屏障，中國有能力地更好地控制住散發疫情。

第一財經報導，邵一鳴在博鰲亞洲經濟發展與安全論壇上的一場公共衛生分論壇期間接受採訪，他表示，目前中國仍處於外防輸入和內防反彈的常態化疫情防控階段，公共衛生防控策略和疫苗接種雙管齊下，並且都能執行到位。

被問及近日甘肅、內蒙古等地報告的新一輪疫情，邵一鳴表示自己盡管不了解具體的防控情況，但可以看到當地政府和公共衛生系統反應很快，國家也第一時間派去專家組予以協助。

他說，從宏觀上看，散發疫情屬於該防控階段的一般狀況，尤其是在十一假期人員流動之後，去年在沒有疫苗時就能很快控制十一後的疫情波動，現在大陸國內疫苗接種率已經達到80％以上的水準，「大家不必過度擔心，要積極不要著急，要緊張不要恐慌」。

他同時提醒，隨著溫帶地區的冬季來臨，人們的活動逐漸轉入室內，疫情會有所抬頭。

邵一鳴說，目前中國多地已經開始啟動對高風險職業人群和免疫力較弱的老年人群接種第三劑加強疫苗，接種了加強針之後，可以讓抗體水平顯著上升。

對於是否有必要接種針對新冠Delta變異株的加強疫苗？邵一鳴說，目前的數據顯示，新冠病毒所有變異株的總體變異率不到1％，現有疫苗對於Delta變異株仍然有效。

他並透露，「但是我們已經準備了針對新冠病毒主要變異株的疫苗，一旦有需要，就可以快速推出」。