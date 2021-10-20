高雄1名刺青師日前指控11個月大的女兒遭保母重摔死亡，事後保母神隱不道歉，引發社會關注，事後保母已交保、未被收押遭女嬰家屬不滿，連該刺青師的好友網紅鳳梨也說「看不太懂這什麼邏輯」；不過法醫高大成認為，依照女嬰的傷勢不太像遭虐待，死因仍須調女嬰開刀前病歷來釐清。

根據《三立新聞》報導，法醫高大成表示，一般虐童都會持續一段時間，但女嬰才到保母家2天，有可能是意外傷害，且傷害的時間也需要查明；此外，若女嬰有先天性血液疾病如血友病，且當時頭部沒有明顯外傷、顱內卻有多處出血點，且皮膚有大量不明瘀青的話，很可能是先天性血液疾病引起的顱內出血。

高雄1名刺青師日前指控11個月大的女兒遭保母重摔死亡，事後保母神隱不道歉，引發社會關注，事後保母已交保、未被收押遭女嬰家屬不滿。（翻攝自爆料公社）

高雄仁武一名11月大女嬰到蔡姓保姆家中托育時，不慎摔倒重創頭部，送醫搶救後不治，女嬰家屬懷疑蔡姓保母對女嬰施暴，檢方18日會同法醫至殯儀館相驗，女嬰父親對高市社會局事後的處理態度相當不滿。（資料照）

高大成指出，若常將嬰孩拋高或抱起來旋轉，會導致顱骨與腦內結構產生位移，靜脈遭扯斷引起硬腦膜下腔出血，此案因為女嬰頭部已經過手術，解剖結果可能不易看出，必須向醫院調閱送醫時的電腦斷層攝影及血管攝影等相關病歷綜合判斷、釐清真相。

網紅鳳梨是該名刺青師的朋友，他說女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術後因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡。警方接獲報案後，由檢方會同法醫做相驗，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢。