香港富豪李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）早前宣布申請在美國上市，但因美國監管機構對中國政府愈來愈多的監管感到日益不安，傳出富衛集團上市計畫陷入停滯。知情人士表示，富衛集團目前尚未獲得美國證券交易委員會（SEC）的最終批准。

香港經濟日報20日報導，富衛對此集團表示，「不會回應任何市場傳言或猜測，集團會繼續與美證會保持密切聯繫，以取得上市計劃的最後批准」。此前外媒報導，富衛集團計劃赴美集資最多30億美元。

報導稱，美國證券交易委員會一直詢問公司相關風險，例如中國政府監管權限是否可擴大到富衛等總部位於香港的公司。另外，富衛集團同時收到部分投資者憂慮監管風險及擔心公司估值。

富衛集團原先目標是在本周上市交易，雖然尚未正式撤回IPO計畫，但今年完成上市以乎愈來愈不可能。知情人士表示，若未能獲得美國監管部門批准，富衛集團可能會選擇在香港等其他市場發行股票，或透過出售股權等其他方式籌集資金。