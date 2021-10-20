MarTech（行銷科技）新創Rosetta.ai宣布，完成240萬美元Pre-A輪募資，投資人包括美國宏道資訊BroadVision創辦人陳丕宏、500 Global、Artesian VC、AVA天使投資平台、Loyal VC、SOSV等。Rosetta.ai創辦人暨執行長黃子豪表示，新的資金將用於推動全球業務發展，並根據市場動態持續優化產品。

隨著後疫情時代下生活模式再次轉變，消費者的行為喜好更加難以捉摸，Rosetta.ai主要客群為時尚電商，為業者提供企業級的數據分析力。例如，幫助時尚電商了解消費者購買偏好，並投其所好打造一對一的個人化購物體驗，進而帶動電商業者營收增長。

Rosetta.ai使用圖像作為機器學習的基礎，再透過深度學習技術，訓練出能夠精準判斷顧客購買偏好的模型。對風格鮮明的時尚及生活美學產業來說，無論是長短袖、中長裙、丹寧材質、碎花布料甚至每年的流行時尚色都可以被AI辨識，進而建立顧客的消費偏好檔案。

而藉由這些檔案，Rosetta.ai可幫助電商即時洞察消費者行為，在網站內為每一位消費者提供個人化的商品推薦，顧客們根據偏好會看到不同的銷售頁面，而顧客離開網站後，還能自動針對每一位消費者進行再行銷。目前Rosetta.ai服務的電商品牌逾1000家。

在數據分析方面，Rosetta.ai則提供電商平台消費區間、偏好趨勢、衣料材質與每一位顧客的消費輪廓，這些隱性數據都是電商營運者在決策時不可或缺的重要資訊。

Rosetta.ai的Pre-A輪領投人陳丕宏就指出，後疫情時代下個人化行銷的需求將會激增，商家也越來越清楚知道訪客客製化線上購物體驗的價值與重要性，而Rosetta.ai業務再過去3年間成長了3倍，陳丕宏認為，現在正是Rosetta.ai拓展全球市場的最佳時機，也促使500 Global決定加碼投資。

黃子豪則表示，面上多數行銷產品都是推薦顧客過去瀏覽過的商品，但這和顧客真正會喜歡的商品，其實是有很大的區別。他說，Rosetta.ai所做的就是將顧客心裡面真實的個人喜好抓取出來。例如目前Rosetta.ai有大型國際美妝品牌，也有台灣中小型服飾電商，透過公司的解決方案，網站都有帶來2倍平均客單價、3倍轉換率的成效。

Rosetta.ai共同創辦人暨營運長李宜庭補充，在後疫情時代下，相比於滿足消費者需求，時尚產業更需要去「創造需求」，同時更需要完善的客戶體驗，才能增加訂單。李宜庭說，Rosetta.ai是要幫助商家與不同的消費者真正建立連結，把對的商品推薦給對的人。