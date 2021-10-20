漢神巨蛋購物廣場週年慶如火如荼進行中，除了祭出豐富多樣的獨家優惠商品，為提供消費者更多元的購物體驗，今年於10/19（二）～10/25（一）盛大舉辦「超人氣全攻略網路美食展」活動。將社群平台上30萬網友激推的打卡熱點一網打盡，匯集36家極具聲量的美食名店及伴手禮，其中更有12間人氣店家初次進駐漢神巨蛋，要以創新及精緻的美味，搶攻消費者的心。

台灣美食名聞遐邇，小吃豐富多樣，伴手禮更是享譽四方，於漢神巨蛋進行為期7天的「超人氣全攻略網路美食展」，匯集口碑美食ㄧ次滿足饕客們的胃，其中有多家初登場的特色美食及伴手禮，包含世界大賽金牌的曾志元巧克力、嘉義人氣古早味冰品一涼製冰所、顛覆想像創新口味饅頭一饅頭店、屏東十大伴手禮咬咬果等12家知名品牌及店家，不僅擁有網路口碑，也以精品般的高品質美食，廣受好評。民眾無須為了嚐鮮四處奔走，只要來到漢神巨蛋即可大啖高人氣美食。展售現場還有網紅following等活動，只要當日於美食展消費滿500元並於Instagram分享相關內容即可兌換限量扭蛋好禮，以眾多限量好禮回饋給消費者，數量有限，送完為止。

每年都深受消費者喜愛的1F廣場今年也特別推出期間限定超大型造景佈置，包含6米獨家嘻哈造型Hello Kitty充氣裝置，以及繽紛歐洲小鎮搭配3米高空露臺，可以眺望全區美景，加上每週五六日舉行文創市集，讓民眾感受置身異國的浪漫氛圍。此外10／22（五）～11／7（日）還有世界拉花冠軍林子軒Chirs創辦之咖啡品牌CHLIV首家南部快閃店，讓消費者品味精品咖啡色香味俱全的絕佳享受。

除了以美食、美景滿足饕客味蕾及遊興，漢神巨蛋還有一系列週年慶超值優惠活動，包含即日起～10／20（三）及10／25（一）～10／27（三）的超集購物金活動，單筆消費1000即可扣超集卡點數200點現抵200元，部分專櫃最高可現抵400元，以及搭配三麗鷗天后－Hello Kitty的系列活動，包含週週限定的獨家超集會員禮活動，10／21（四）～10／27（三）推出Cool。晴雨傘、10／28（四）～11／3（三）推出LOVE。不鏽鋼便當盒、11／4（四）～11／9（二）推出Dab。雙面兩用舒壓枕。以好吃、好買又好拍的豐富活動內容，讓民眾感受絕無僅有的週年慶消費體驗。