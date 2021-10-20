迎接萬聖節，飯店、餐飲業者花招百出的節慶搞怪餐飲紛紛上桌，各個驚悚又吸睛。台北晶華酒店除了有azie餐廳為3款經典料理換裝，由黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成「萬聖變裝餐」，飯店內的Regent Gift Shop也出以萬聖節為主題的2款蛋糕組與6款麵包，吸睛的「萬聖節巧克力棒棒糖蛋糕」，以手工捏塑成南瓜怪、科學怪人、女巫等造型，模樣逗趣又應景。

麵包的部分，有可愛到讓人捨不得享用的「木乃伊熱狗麵包」以麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成；揉入迷迭香、鹽跟橄欖油調味製成的「鬼臉佛卡夏」，宛如帶大家回到經典恐怖電影驚聲尖叫的場景現場；另外還有造型逗趣、嘗來外酥內軟的「萬聖節甜甜圈」、「骷髏頭巧克力麵包」、以新鮮南瓜製成的「胖嘟嘟南瓜麵包」，還有人氣節慶甜品「萬聖搞鬼薑餅屋」。

台北晶華酒店的萬聖節派對蛋糕組，1組6入1080元。（台北晶華酒店提供）

特別的是，Regent Gift Shop還推出充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、哈密瓜，以及青蘋果為基底調製出3款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，啜飲時宛如化身成吸血鬼，堪稱超應景的飲品。

此外，「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台還有可供3至4人享用的「瘋狂萬聖派對野餐組」，包含黑怪獸漢堡、眼球墨魚義大利麵、八吋的幽靈瑪格麗特披薩，搭配凱薩沙拉，甜點則是以節慶感十足的萬聖棒棒糖蛋糕組、與萬聖節血袋特調組，組合另附上應景的萬聖節桌巾、充氣髮箍以及紋身貼紙，每組限時優惠價2980元。

台北晶華酒店推出「瘋狂萬聖派對野餐組」, 可供3到4人享用，每組限時優惠價2980元。（台北晶華酒店提供）

台北遠東香格里拉大飯店今年的萬聖節甜品有7吋的「暗黑蜘蛛網蛋糕」、7寸的「萬聖南瓜蛋糕」、「鬼腦袋」杯子蛋糕、「巫婆手指」餅乾及各個幽靈鬼怪造型的「萬聖脆脆」餅乾。其中，「鬼腦袋」杯子蛋糕，外層是香草蛋糕，咬下後流出的一股鮮紅是酸甜可口的櫻桃糖漿，腦袋造型則是以櫻桃奶油糖霜勾勒出大腦紋路，點上白巧克力造型眼球，相當富巧思；而如巫婆手指是以奶油餅乾和抹茶餅乾製成，逼真的指甲造型以杏仁顆粒裝飾，造型令人毛骨悚然。

TGI FRIDAYS推出萬聖節限定餐點及活動。（TGI FRIDAYS提供）

美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS即日起至11月1日，推出3款萬聖搗蛋餐飲，包含以鮮豔紅椒雕出南瓜臉經典恐怖表情的「南瓜怪紫蘇蕃茄雞肉麵」、宛如女巫帽飛在雲端的巧克力奶昔「飛天俏女巫」，以及帶有呆萌大小眼的調酒「粉紅淘氣鬼」。為增添趣味與互動，FRIDAYS更祭出話題尋字活動，即日起至11月1日凡姓名有符合「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任1字或任1字同音的消費者，可享萬聖搞怪飲品買1送1的優惠。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出限期2天的萬聖甜點與飲品。（德州鮮切牛排提供）

Texas Roadhouse德州鮮切牛排今年以血腥為主軸，推出限期2天的「Halloween Special」萬聖甜點與飲品，將腦漿、血漿造型的餐飲端上桌，在10月30、10月31日至店內歡度萬聖節，能以250元優惠價點購「腦漿可可甜麵包」1份、240元點購「血漿冰沙(含酒精)」1杯，以及180元選購「血漿冰沙(無酒精)」1杯；此外，凡著萬聖節裝扮的服裝到店內消費，還可獲得搗蛋糖1份。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障