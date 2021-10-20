無黨籍立委傅崐萁今下午與交通部次長祁文中、公路總局長許鉦漳等人前往花蓮瑞港公路會勘，經討論後，研議將鄉道的瑞港公路，升級為縣道等級修復，同時也會拓寬路面。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮上周遭連日大豪雨襲擊，山區道路多處落石坍方，其中瑞港公路2.7K處，不堪豪雨沖刷，近2／3路基塌陷。無黨籍立委傅崐萁今下午，與交通部次長祁文中、公路總局長許鉦漳等人前往瑞港公路會勘，經討論後，公路總局同意撥款8.2億元整修，研議將鄉道的瑞港公路，升級為縣道等級修復，同時也會拓寬路面，確保用路人交通安全。

瑞港公路由瑞穗鄉公所管養，起點於瑞穗鄉瑞北村，終點豐濱鄉港口村，是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，由於道路緊鄰山坡，常因豪大雨過，造成土石鬆動、邊坡坍方，不過卻鮮少最近發生大面積路基塌陷等事。

瑞港公路經瑞穗鄉公所協請豐濱鄉公所先行派遣廠商，從瑞港公路大港口端進入，清理碎石開道，讓山上村民先有東向聯外道路，縣府建設處也緊急調派人員入山，經一周搶修，先在2.7K處整修一條臨時通路，今起僅供奇美村民及施工車輛緊急採單線通行使用，夜間及下雨時段邊坡恐不穩，仍禁止通行，後續將接續辦理路基填築及路面鋪設工程，預計在50天內修復完成。

傅崐萁與交通部相關單位下午前往瑞港公路會勘，初步決議將瑞港公路鄉道等級，以升格為縣道等級修復，道路復原後，規畫拓寬為雙車道；由於公路連接省道，未來研擬可由公路總局管養，保障居民行的安全。

縣府建設處長鄧子榆表示，瑞港公路為縣府生活圈計畫之一，第一期已爭取3.2億進行邊坡改善、路基拓寬等工程，圓規颱風前已完成幾處邊坡整治，目前均完好，2.7K處將先以災害復建方式處理，若第二期5億元經費順利爭取，欲將鄉道等級的公路提升為縣道規模進行規畫設計。

交通部次長祁文中說，瑞港公路現為鄉道，不過會以縣道標準來修建，修復完後才有機會確認升格為縣道，後續行政程序，除由縣府提出計畫，交通部也會協助。