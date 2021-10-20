今年正值30歲的永慶不動產桃園藝文大興加盟店專案經理吳秉逸，為了挑戰更高的收入，從它牌房屋轉戰永慶不動產服務至今4個多月，業績突破400萬元，有2個月拿下「百萬經紀人」，甚至在第三季進入永慶不動產大桃園地區前三十名，每月收入已是往年的4倍。

因家人建議，吳秉逸大學就讀資訊工程系，求學期間漸漸發現志不在此，在牛排館、麵包店、專櫃打過工的他，逐漸培養出跟客戶應對、溝通的能力，也發現自己對服務有高度熱情，於是畢業後未留在相關科系產業發展，反而一頭鑽進業務工作。吳秉逸透露，一開始在保險業與房仲業間游移，但幾經考量後，認為兩者客群有所落差，房地產成交單價高，在工作薪資上能獲得較高報酬，於是加入它牌房屋。

在老東家服務的6年期間中，多次獲得龍虎榜與「百萬經紀人」獎項，平均年薪約100萬元左右。雖然有「保障底薪」的防護網，但吳秉逸深覺自己應有更大發展，因此決心走出舒適圈、挑戰自己的極限，於是在今年4月轉往永慶不動產，為自己爭取更寬廣的舞台。

吳秉逸運用永慶房產集團的聯賣制度與科技系統，快速地為客戶找到合適物件！ (圖/永慶不動產提供)

強大聯賣、系統工具後援 提升服務效率和成交量

永慶不動產與永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產的深度聯賣，成為吳秉逸穩健業績的來源之一，成交件數聯賣率達4成，今年7、8月時服務買方客戶，與集團友店聯賣成交，讓他業績突破100萬元。「因為聯賣帶來案件上的流通與配件，讓我可以更靈活、快速地替客戶找到適合的物件，進而成交；而且在銷售房子時，集團行銷工具多元化，可增加物件的曝光及成交機會。」

而行動智能經紀人App與i智慧系統也幫助吳秉逸不少！他分析，在網路發達的時代，加上疫情影響，大部分的客戶都會透過各種平台去搜尋自己想要的房子，而永慶的科技創新引擎不斷進步，讓第一線經紀人隨時隨地把資訊提供給客戶，真的大大提升作業效率，進而輔助案件快速成交，達成團隊績效。

此外，吳秉逸認為，加入永慶不動產後，最大的差異在「自己心態」！他坦言「因為所有的一切，都會反映出你有多努力。」付出多少，就能體現在業績收入上，所以在永慶不動產的這幾個月，動力十足、想拚盡全力，而效果卓越立現，業績一路上揚。

吳秉逸運用永慶房產集團的聯賣制度與科技系統，快速地為客戶找到合適物件！ (圖/永慶不動產提供)

真誠服務贏得信任 轉職4個月業績破400萬

聊起難忘的工作經驗，吳秉逸分享，剛入行時曾遇過一對老夫妻，自稱已看屋逾10年，見過無數的仲介，眼看房市一路漲漲跌跌，但從未出手買房，一直都是租房狀態。吳秉逸陪著老夫妻東奔西跑，為他們詳細地介紹每個可能合適他們的案件，但都沒有成交。

那段期間，同事勸他不要花太多時間，但他始終相信老夫妻是真心想買房子，只是還沒有找到而已！最後兜兜轉轉，這對老夫妻終於在網路上看到想要的物件，透過吳秉逸帶看、談價爭取，終於一圓成家夢。他笑說，「成交當下我超開心！我始終認為秉持真心誠意的服務態度，幫客戶一圓成家美夢，是一件很有成就感的事情。」

雖然剛轉職永慶不動產沒多久，就遇上疫情三級警戒，吳秉逸仍快速站穩腳步，今年4月至今業績已破400萬元，圓滿成交12組客戶，收入更是快速增長4倍。他興奮地說:「收入增加固然是開心的，但還是不斷鞭策自己持續精進，與夥伴合作締造高績效，也幫助客戶擁有更好的生活。」

進入永慶不動產收入成功翻四倍，吳秉逸感謝自己當初轉職的決定，並期許在今年接下來幾個月，個人業績能突破1000萬元，協助今年甫開幕的永慶不動產桃園藝文大興加盟店創下佳績。