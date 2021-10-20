何先生和太太在銀行上班，原是雙薪幸福家庭，但二女兒在2歲10個月時，被診斷出有輕度自閉症和發展遲緩，所幸發現得早，經送新北市公辦民營的早療單位日托中心語言治療和其他音樂、戲劇療育等，何先生為專心陪伴孩子，更是辭去銀行工作，改行當外送員，2年下來孩子有長足的進展，不僅大小肌肉發展、認知能力，連口語表達能力，都接近正常，PR值（百分等級）更是從2進步到27。

何先生表示，由於有第一個女兒做對比，他發現二女兒小欣在2歲10個月左右，喜歡看重複的東西，例如盯著旋轉的電風扇；而且在玩玩具時，連續排列相同的玩具，也比較不與人互動，經到台大兒童醫院看診，並做多項測試評估，醫生診斷出有輕度自閉症和發展遲緩現象，為了進行早療，他與太太商量，由他每日接送陪伴，因此僅能選擇工作彈性的外送員，所幸孩子在新北市自閉症協會潛能發展中心的細心照料下，2年來有明顯的進步。

國立台北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授童寶娟表示，自閉症孩子活在自己的世界裡，缺乏溝通的意圖和互動的需求，而且會有情緒的問題，因此資淺的治療師，有時會教孩子教到哭，因為想破腦袋想幫助孩子，但成效緩慢。

長期擔任新北市自閉症協會語言治療團隊指導的童寶娟表示，該校每年招收50位學生，從大2下就要開始實習課程，大四甚至整年度都要到日托中心或醫院進行實際操作，包含語言評估、職能治療、音樂遊戲、早療諮詢等，協助家長帶領星兒一起成長。

新北市社會局長張錦麗表示，有發展遲緩的兒童越早接受療育效果越好，0-6歲是早療的黃金時期，市府委託新北市自閉症協會和明新兒童發展中心等10家機構進行早療服務；光機構部分，109年就服務有267名兒童（日間托育），今年1到9月也有收托服務242名兒童。市府並有蘆洲福安宮及李福田捐贈的2部早療行動車，委由唐氏症基金會及伊甸基金會巡迴偏區服務，109年辦理123場次，共2232人次受益，其中篩檢646名兒童，今年雖受疫情影響，截至9月仍辦理27場次，提供173人次的教養諮詢服務，並篩檢29名兒童。

張錦麗強調，此外還有社區療育、巡迴輔導、個管服務等，總計新北市1年早療服務量有1萬2321人，希望協助家長進行早期療育，使孩子都能正常快樂的成長。