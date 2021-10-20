WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)在第3度對決擊倒懷德(Deontay Wilder)之後，再度有人質疑比賽不公，這次是UFC終極格鬥的評論員洛根(Joe Rogan)。英媒《獨立報》報導，洛根認為裁判的讀秒有問題，懷疑拳賽有黑幕，當泰森福瑞被打倒的時候，裁判給予過長的讀秒時間，兩次讓泰森福瑞成功起身。

洛根說：「裁判應該在有人倒下時讀秒，如果他因故中斷讀秒，他必須把那些秒數補上去。裁判數了1、2，然後中斷去跟拳手說話，接下來他應該要很快地數3、4、5，但他沒有，他只是繼續從中斷的地方開始數。」

泰森福瑞第4回合倒地，裁判數了一半就中斷，回頭叫懷德退回自己的角落，這期間白送了泰森福瑞幾秒鐘。懷德當時居於劣勢，但他的拳頭太重了，在不利的情況下成功擊中泰森福瑞，兩度將他打倒。洛根認為如果裁判以正常速度讀秒，懷德可能就贏了。洛根說：「我不知道這是失誤或是黑幕，大概是失誤吧，那傢伙手忙腳亂的。」

泰森福瑞與懷德第2度對決之後，懷德本人質疑泰森福瑞在拳套裡偷藏了重物，也就是作弊才贏的。總計懷德在輸給泰森福瑞兩次之前，職業生涯未嘗一敗，懷德雖然有辦法把泰森福瑞打倒在地，但泰森福瑞總是能站起來。許多拳迷討論過泰森福瑞是否腦袋和下巴特別硬，一般相信是他擁有強大的回復力，倒地起身之後的體力耗損非常小。