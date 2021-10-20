疫情漸緩，許多人更想到好餐廳去享受久違的餐廳服務及美食大餐，老饕牛排創始人、人稱「牛排教父」的鄧有癸，響應政府振興消費，也順應市場需求，旗下6大餐飲品牌，皆推出「振興五倍券優惠方案」搶客，其蟬聯米其林1星的餐廳「教父牛排」也有好康可享。

鄧有癸旗下餐廳包含教父牛排Dannys Steakhouse、Top Cap Steakhouse by Danny、Capstone Steakhouse、MUCHOYAKI、iPasta及Danny’s Whats Green都祭出優惠活動，從米其林星級的老饕牛排、都會風格的時尚餐酒，到新鮮現製的義大利麵、自選沙拉吧等都有，要讓饕客們更划算地享用各式料理。

其中，廣受老饕們喜愛的米其林1星牛排館「教父牛排」，平日鮮少推出優惠，此次五倍券活動，與Top Cap、Capstone牛排館同時推出消費滿5000元，就加贈請客金1000元的優惠（限當次消費折抵使用）；其餘品牌另有滿2000送500、滿1000送肉醬千層麵、中杯湯品等多項好康，無論紙本券或數位綁定皆適用。