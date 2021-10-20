桃園捷運綠線地下段工程首台潛盾機正式啟用，20日舉行啟用典禮。（陳夢茹攝）

桃園捷運綠線GC03標潛盾地下段工程自2019年9月開工，陸續完成車站站體出入口工程後，第1台潛盾機20日將從蘆竹區中正北路北出土段，往中正路大興西路方向進行掘進作業，捷工局評估，潛盾機掘進速率每天約6公尺，預計2023年底完成中正路傳統圓隧道掘進工作。

桃園市長鄭文燦20日主持啟用典禮，他表示，桃園綠線捷運GC03標採取地下潛盾工程，共設有6個車站，各車站站體連續壁已開挖將近2年多，潛盾機運來台灣也組裝完畢，20日是捷運綠線的重要里程碑，代表潛盾工程正式動工。

桃園捷運綠線工程為分標發包施工，GC03標路線行經桃園區中正路，全長5.79公里，共有G07、G08、G09、G10、G11及G12，共6座地下車站，已逐步完成各車站連續壁開挖作業，目前於蘆竹區中正北路321號旁的北出土段工區深挖12公尺作為發進井，以傳統圓潛盾機進行發進作業。

GC03標配置4台潛盾機，2台傳統圓潛盾機直徑6.24米，負責北出土段到G10站的隧道鑽掘，另2台中圓潛盾機直徑8.38米，負責G10站到G07站的隧道工程。捷工局指出，首台潛盾機20日沿中正路往桃園區方向掘進，第2台傳統圓潛盾機將在年底同樣由北出土段發進，掘進速率每天約6公尺，預2023年可完成掘進作業。

捷運工程局局陳文德表示，桃園的土質主要以卵礫石層為主，礫石大小不一，潛盾機的切刃齒、輸送帶及各項設備皆依桃園地質條件客製化設計，該工程於地下約20公尺處進行施工，除必要的地盤改良處會小範圍、短暫性的施工，原則上桃園區中正路的交通不會受到影響，請用路人放心。

鄭文燦說，潛盾工程對交通影響最小，強調施工過程會注意工安及品質，減少破壞城市環境，希望市民能多給予支持。