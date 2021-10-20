日本熊本縣阿蘇火山今天上午噴發，伴隨飄落許多火山灰，氣象廳發布「降灰預報」提醒民眾注意，若火山灰累積1毫米以上，即使是健康的人也可能會發生呼吸器官異常。

阿蘇火山的中岳第一火口約在日本時間上午11時43分噴發，火山碎屑流衝出山口高達約1公里，陣陣噴煙更高達3500公尺。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳發布「降灰預報」指出，火山灰由火口往東南方飄落，預測會降下「多量」火山灰的地區有熊本縣阿蘇市、高森町與南阿蘇村，呼籲民眾盡量不要出門也不要開車。

火山灰「稍微多量」地區為熊本縣山都町，提醒民眾外出應戴口罩或撐傘，開車放慢速度；「少量」地區有大分縣佐伯市、豐後大野市、宮崎縣延岡市等處。

此外，火口東南方約10公里範圍內，也可能會有隨風吹來的小型噴石等，民眾應移動到室內或堅固的屋頂下。

報導指出，火山噴發會造成大範圍地區降下火山灰，即使累積量不多，也會對社會活動造成深刻影響。

氣象廳表示，火山灰累積0.1毫米到未滿1毫米的深度時，恐會造成有氣喘等呼吸器官疾病的患者病情惡化；道路白線將變得較難辨識，開車需放慢速度，也有可能影響飛機或鐵路運行。

若火山灰累積到1毫米以上，即使是健康的人，也會開始感到眼睛、鼻子或喉嚨等呼吸器官異常。

若火山灰又被風吹起，將使視線惡化，必須管控交通或限制開車速度，甚至附著在電力設施上造成停電、淨水廠無法淨水而停水等，影響生活基礎設施。

被預測會降下「多量」火山灰的熊本縣高森町，已經可以看到火山灰飄落，當地將調查是否會影響到農作物；同樣被預測降下「多量」的南阿蘇村，位於火口南方約6公里處的白水小學則要學童關閉教室窗戶，並發給學童防火山灰的護目鏡等。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1101020