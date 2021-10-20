一位網友抱怨，自己持紙本五倍券結帳時，卻被店員稱「有折過不能收」而拒絕，對此感到相當傻眼。(摘自爆廢公社公開版)

振興五倍券已於10月8日上路，除數位綁定支付外，還有許多民眾領取紙本券來消費。不過，一位網友抱怨，自己持紙本五倍券結帳時，卻被店員稱「有折過不能收」而拒絕，對此感到相當傻眼。「折過」的五倍券是否能作使用引起議論，網友笑說，消費之前要記得先買長夾。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，日前在店家結帳前，有先詢問能不能使用振興券，店員則說「可以，但不能找零」。然而，當原PO打算用2張200元的五倍券和現金來支付時，卻被店員制止說「你這個有折過我們不能收」。

原PO馬上質疑，「有折過不能收？這是什麼道理？我每一張都折過啊！用過那麼多家店也沒有一家用這種理由說不能收。」但對此說法，店員仍堅稱「因為我們公司規定不能毀損」而拒收。這也讓原PO傻眼表示，「這應該不算毁損吧！」

文章曝光後，店家作法引起許多網友批評，「店員到底懂不懂毀損的定義？」、「損毀跟摺痕是哪裡相同了」、「五倍券就如同現金啊！阿我們鈔票難道也不能折嗎？很有事！」、「剛剛去市場買菜，折過一樣收」。但也有不少網友透露，還真的有很多商家不收折過的振興券。「其實真的不能怪店家，有時這樣折過，都會被行員刁難！行員若不收，真的很麻煩！其實很多店家都希望收到是漂亮完整的！所以盡量不要折到...」。

根據經濟部《經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券兌付要點》規定：若兌領人持有破損之五倍券向金融機構申請兌領，符合「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但片片能吻合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認」。以上可照全額兌付，其餘不予兌付。對於原PO的遭遇，網友則感嘆表示，「不能折所以要先振興買長夾嗎」、「先拿兩百元去長夾吧」、「店家有權拒收，消費者有權拒買」。