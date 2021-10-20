《國防新聞》（Defense News）20日報導，烏克蘭先前被俄羅斯點名將被美國拋棄、成為「阿富汗第二」，該國國防部長塔蘭（Andriy Taran）19日強調美國「了解烏克蘭的重要性」，反嗆俄羅斯是侵略者；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也表示，俄羅斯才是「和平的障礙」。

根據報導，在黑海訪問行程的第二站，奧斯汀前往烏克蘭，並與該國國防部長塔蘭進行會談。兩人在會後舉行聯合記者會，塔蘭強調，不會將美國與烏克蘭之間的關係，和美國與阿富汗之間的關係做比較，稱烏克蘭是一個為「自身獨立及領土完整奮鬥」的國家，對戰略夥伴提供的支持毫無懷疑，且美國也了解烏克蘭在嚇阻俄羅斯上的重要性，希望其「阻止俄羅斯的進一步侵略」。

奧斯汀則指出，俄羅斯併吞克里米亞並引發烏克蘭東部的致命衝突，是「和平的障礙」，將盡一切努力支持烏克蘭發展自我防衛能力，更呼籲俄羅斯撤出克里米亞、停止破壞烏克蘭穩定及停止對美國與其盟友的持續網路攻擊和其他惡意活動；當提及俄羅斯極力反對烏克蘭加入北約時，奧斯汀強調烏克蘭「有權力決定自己未來的外交政策」。

在阿富汗政府8月崩潰後，俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）於接受本國《消息報》（Izvestia）訪問時表示，阿富汗並未因成為北約（NATO）重要盟友而得救，並稱「類似情況正等著被美國選中的烏克蘭支持者」。

烏克蘭國防部18日才收到包括雷達、精確導引彈藥和醫療用品在內的新一批美國援助物資。美國今年預計向該國提供價值達4億美元（約新台幣111.5億元）的軍事支援。