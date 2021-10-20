傳承半世紀的屏東知名醬油品牌豆油伯，於勝利星村開設概念館。（林和生攝）

即將邁向50年釀造旅程的屏東醬油品牌「豆油伯」，20日正式進駐屏東市勝利星村創意生活園區，以原豆釀造的台灣雜糧飲食體驗結合商業空間，更推出吸睛商品醬油冰淇淋，希望讓消費者從一顆原豆開始，進一步了解與認識台灣雜糧的變化與魅力。

堅持選用台灣原料的醬油伯，獲得不少台灣名廚認同，包括高雄《LA ONE Kicthen》簡天才、宜蘭渡小月第4代傳人《麟手創》陳冠宇、台北客家川菜《巷上食璞》主廚林燕吟，及2021年再次獲得必比登肯定的台中小樂沐gubami主廚陳嵐舒等，都是醬油伯愛用者。

選擇進駐勝利星村，品牌行銷總監李明芳坦言，希望透過屏東著名商圈，將持續半世紀釀造的堅持被外界看見。

商品擺放空間維持日式建築方形牆板，不外加任何釘樁及層板條件下，依照牆面量身定做出一整面多寶閣展架，更把阿嬤嫁妝木箱作為展示櫃，將傳統與現代風貌匯聚一堂，以創新形象述說傳統醬油走入台灣餐飲的生活故事。

考量屏東氣候炎熱，店家特地推出豆漿冰淇淋，李明芳表示，豆漿、豆腐與釀造的醬油皆採用同樣製作原料，嘗試將冰淇淋淋上醬油及豆瓣醬，這種吃冰搭配醬料的獨家品嘗方式，可望為炎熱氣候帶來些許涼意及創意，更帶動眷村新風潮。

李明芳不諱言，現代家庭外食族多，且年輕人也鮮少下廚，但醬料是飲食中不可或缺的基礎，品牌體驗館就是要傳達只要有好的原料，搭配新鮮食材，料理其實是件非常簡單的事。