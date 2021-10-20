運勢命理網站「運勢女王」分享，有3對生肖組合婚後生活非常幸福，分別是龍配蛇、狗配虎、馬配豬，他們的價值觀、性格都非常契合，能互相扶持，婚後感情越來越好，生活品質也有所提升，是公認的模範夫妻。

▍1.生肖龍配生肖蛇

一般人會以為「龍蛇相配」容易有爭執，其實這是一個福氣滿滿的夫妻組合，屬龍人的個性果斷直爽，屬蛇人細心謹慎，兩個人相處起來非常契合，雙方都是自尊心高的人，剛認識時會因為好勝而產生一些爭執，不過在磨合後會越來越相愛，兩人默契越來越好，而且能夠滿足對方的期待，婚後生活每天都很幸福，而且這兩個生肖都是頭腦聰明、事業運旺的人，家庭的經濟狀況會越來越好，過著衣食無憂的好日子。

▍2.生肖狗配生肖虎

屬狗、屬虎的人性格強勢，不過屬狗人比較內斂，不會把情緒明顯表現出來，屬虎人則是從神情就能看出他的感受，這對組合會督促對方不斷成長，也會能夠互相照顧，兩個人在一起生活和事業都能越來越進步。屬狗人對管理家庭特別有一套，屬虎人則是有源源不絕的衝勁在事業上打拚，婚後兩人的感情會越來越好，家境也會逐漸變得優渥，非常有福氣。

▍3.生肖馬配生肖豬

屬馬、屬豬的人是天生一對，兩個都是很大方的人，不會斤斤計較，相處起來像朋友一樣輕鬆，屬馬人性格熱情，喜歡交朋友，屬豬人個性隨和，兩個人在一起的時候能拋開所有壓力，幾乎不會吵架，每天都如膠似漆，因此很容易就會把對方視為適合攜手終身的伴侶。這對生肖組合彼此都很會賺錢，而且價值觀相似，不太會為了錢發生爭執，婚後依然像熱戀期般，是大家眼中的模範夫妻。