高雄城中城火災事故，造成重大傷亡，國泰金控20日宣布，捐款1500萬元給「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，希望給此次意外事變中的親眷給予撫慰和支持。

國泰金並表示，火災意外事故發生至今，旗下子公司國泰人壽、國泰產險，在第一時間就由國泰志工在事故現場給予受難者及家屬關懷與協助，在罹難者中有7位是國壽保戶、受傷保戶亦有11名，累計至今的理賠金額達736.8萬元，同時國壽也在第一時間發放慰問金60萬元。國泰產險也有2名受傷保戶，亦在第一時間給予理賠金和慰問關懷。國壽對非保戶的受災住戶，同樣給予慰問金，希望藉由實際付出來撫慰人心，展現企業回饋社會的初衷。

國泰金控長期關懷台灣這片土地，每遭逢重大天災及意外事故，都能看見穿著黃色背心的國泰志工們在事故意外現場來回穿梭協助，緊握每一雙需要幫助的手，給予真摯的關心與安慰，期盼藉由此次捐款讓事變中的每一位眷屬能早日度過難關。