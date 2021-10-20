台灣基進立委陳柏惟的罷免案在即，國民黨立委葉毓蘭今在立法院質詢前當場要求告發2案，指台灣基進新聞部副主任陳子瑜以及民進黨前立委林靜儀，涉嫌針對罷免案在臉書貼文抹黑、造謠，請警政署受理調查。

葉毓蘭表示，陳子瑜在臉書貼文提及「贊成罷免可以領3萬元」，感慨到了2021年竟然還有這種引導投票意願的行為，痛批這應該是假消息，並恐涉及違法，至少違反社維法。

葉毓蘭指出，對於民進黨前立委林靜儀日前參與中台灣教授後援會活動時表示，「看到柏惟這麼認真的青年來到大家說要穿防彈背心才能選舉的選區」，讓台中市警察局的同仁覺得被侮辱，因此當場提出告發。

主席林為洲認為，針對「只要投下贊成罷免就可領3萬」，這涉及賄選，要相關單位去偵辦調查，如果屬實就是賄選、沒有就是假消息，對於有人說要穿防彈背心，應把林靜儀找來問清楚，若是真的就是恐嚇，若沒有就是散播假消息。