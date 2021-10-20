小小消防體驗營宣導活動，用寓教於樂的方式讓小學生認識消防工作。（桃園市消防局大竹消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

鑑於近期國內發生重大火災造成嚴重人命傷亡，防災觀念需從小建立，桃園市政府消防局大竹消防分隊，20日於龍安國小舉辦小小消防體驗營宣導活動，用寓教於樂的方式讓小學生認識消防工作。

大竹分隊長林羿欣表示，一日小小消防員活動大致分為陸海空3種類型救援勤務、5道關卡，讓3至6年級的大小朋友搖身一變成為小小消防員，原本上課時間寧靜的校園頓時也熱鬧起來。

林羿欣說，「地震體驗」讓小朋友們進入地震體驗車，以趴下、掩護、穩住抗震保命3步驟正確應變，平安渡過地震可能帶來的傷害；「即刻救援」需使用消防大槌用力敲擊模擬破壞作業，製造活命的缺口通道把假人傷患即時拖拉出災害現場。

「射水高手」則可以讓小朋友們體驗消防車拿瞄子射水滅火；「水上救生」需要穿救生衣模擬水上救援；「空中橫渡」要在雙節梯上手腳並用橫渡闖關進行空中救援。此外，若發現假人傷患救出時已無意識、呼吸及脈搏，更考驗師生們使用真人大小的安妮進行CPR救命術及操作AED傻瓜電擊器。

林羿欣表示，除了讓小學生能親自體驗消防員的工作日常、救災的辛勞外，也希望讓防災觀念向下紮根，讓小朋友在面對災害時能夠從容應變，萬一周遭人遇到緊急狀況需要協助時，有能力伸出援手搶救一線生機。