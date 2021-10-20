資深媒體人彭文正在總統論文門的辯護律師之一張靜，20日在法庭上不顧法官制止，屢次要求把告訴代理人「趕出去」，遭法官記一次警告。（本報資料照片）

資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院今（20）日開庭，法官詢問蔡英文的2名告訴代理人意見時，彭的律師張靜立刻提出異議，以不符刑事訴訟法規定為由，屢次要求法官把告代「趕出去」，法官認為張言語不當、不遵守訴訟指揮，記張一次警告。

今天彭文正未到庭，法官就是否拘提等問題，讓檢辯雙方表達意見後，庭末詢問蔡英文委任的2名律師有何意見，2人話還未出口，彭的律師張靜、李震華立刻大聲表示異議，指依據刑事訴訟法第273條，準備程序應傳喚的對象不包括告代，質疑法官違反規定。

張靜更直言，2名告代不能在今天的準備程序庭發表意見，2名告代甚至不應該在場，法官應該把他們「趕出去」。

法官解釋，刑事訴訟法第271-1條明定「告訴人得於審判中委任代理人到場陳述意見」，審判中包含調查、準備、審理、辯論等程序。

但張靜並不接受，不顧法官制止，仍屢次大聲重複「趕出去」等語，場面相當火爆。法官因此認定張言語不當，經法院多次制止，仍不遵守制止命令，當庭依法院組織法規定記張一次警告，並駁回異議，隨即諭知退庭。