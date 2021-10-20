「有機農業」是個響亮的口號，大家相信有機更好更安全，但是斯里蘭卡卻告訴大家這行不通。由於有機肥料不足，茶葉品質下降，斯里蘭卡決定撤銷了今年5月實施的化肥禁用令，也就是說，該國全面有機農業只維持了短短4個月。

半島電視台(Aljazeera)報導，今年5月，斯里蘭卡的拉賈帕克薩總統(Gotabaya Rajapaksa)發布「全面禁用農用化學品令」，他希望斯里蘭卡的農業「實現 100% 有機化」，可謂雄心勃勃。

農場部長帕提拉那(Ramesh Pathirana)表示，這一改革是希望提升錫蘭紅茶的格調與更高的品質，錫蘭紅茶是該島國最重要的出口產品，每年產值達到13億美元。

然而，此政策立即引起農民的全體反對，包括茶園主和茶農都是。業者與農民警告，有機肥料數量有限、產量短缺，全國都用有機肥料完全不可行，強迫實旋只會造成茶葉短缺與品質下降。

受迫於各方壓力，上星期斯里蘭卡政府違反了自己的禁令，從立陶宛進口了3萬噸氯化鉀，但在品項上仍稱其為「有機肥料」，著實掩耳盜鈴，又被各界批評。

於是在星期二，斯里蘭卡政府決定取消化肥禁止令。帕提拉那說：「考慮到茶葉質量下降，政府已決定重新進口化學肥料，直到該島能夠生產出足夠所有茶農所需求的有機肥料。」

有機肥料很難增產，因此這個新命令也意味著全面有機農業是行不通的。

斯里蘭卡政府發言人阿拉哈佩魯馬 (Dullas Alahapperuma)解釋：「我們不是一個頑固的政府，我們隨時聽從民意。」