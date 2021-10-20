資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴，台北地院7月開庭時，彭未出庭，法官排定今（20）日再開庭，彭仍未現身。公訴檢察官當庭質疑彭滯留美國，聲請法院下令拘提。對此，彭文正也在臉書最新回應了，他貼出一段英文地址，更直言「拿筆抄啊」。

彭文正今天已是第2次開庭未到，公訴檢察官表示，彭故意滯留美國，明知開庭時間，且若被告不到庭，訴訟程序無法進行，明顯在拖延，彭形同藏匿、逃亡美國，且在台灣無固定居所，因此聲請拘提。

彭文正透過律師張靜在法庭上聲明，論文門可以走出偵查不公開，進入形式上的法院公開審理，對他來說別具意義。但他因為政府無能顢頇的防疫政策，今天無法出庭，內心沉痛無比；另名辯護律師李震華則要法院函文中央流行疫情指揮中心，請求准許已施打2劑疫苗的國人返國後只要居家隔離，不必集中隔離，只要指揮中心同意改變作法，彭立刻就能回台灣。

針對檢察官表示要拘提自己，彭文正今天下午也在臉書上發文表示，「檢察官劉承武要拘提我，問我的律師我在美國的地址，拿筆抄啊：1450 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20230」。網友們也留言回應，「今晚守著政經關不了，彭P加油!」、「彭P加油喔」、「放諸國際社會，司法要完全獨立公正，很難，就只能看司法人員的良知了」、「彭教授加油，台彎司法已死了」。