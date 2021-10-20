保障需求人人不同，加上科技進步，新式醫療不斷推陳出新，且可能不在健保給付範圍，因此壽險業醫療險保單除了推組合包外，新增「補充包」模式，即以附加條款增加新式療法的保障，保戶可依自身需求搭配主約、附約及附加條款，若可注意飲食及運動，達標後還有現金回饋、保障增加的外溢功能。

南山人壽20日表示，台灣每年有超過70萬人接受癌症治療，健保相關癌症醫療費用年逾千萬元，而癌症療法亦不斷更新，標靶治療、罹癌後基因檢測找出最佳療法、實體癌第四期自體免疫細胞治療等，很多都費用極高且可能不在健保給付範圍。

由於癌症存活率提高，有逐漸朝慢性病治療的趨勢邁進，據南山人壽分析其保戶理賠情況，罹癌前三年平均住院天數約40天，平均理賠金額逾90萬元，而國人平均癌險保額25萬元，若不幸罹癌，如大腸癌常見的標靶藥物 Erbitux(爾必得舒)，1個月約要13萬元；免疫細胞療法一個療程約180萬元，保額恐不夠支應這些健保未給付的較先進治療方式，且若治療時間拉長、又無法工作，恐易出現經濟壓力。

因此南山人壽10月推出新的癌險保單，除了主約、附約可搭配強化保額外，還有三個附加條款，分別針對罹癌後癌症基因檢測、重度癌症標靶治療、實體癌第四期自體免疫細胞治療提供一次性給付，15到100萬元不等，供保戶可支應這些較昂貴的新式療法。

主約與附約搭配，可拉高首次罹癌的一次性保險金給付，用來支應確診初期的醫療支出及無法工作的經濟損失，另外還有相關門診保險金、放射線治療、化療、幹細胞移植、乳房重建、義肢裝設等保險金給付，以組合方式，讓保戶決定是否強化保障範圍，主附約都是繳費20年、保障終身。

而三張附加條款則是一年一約，保證續保九年，即可保障10年，類似更新包，以附加方式將新醫療技技更新到保障內。

且南山人壽正力拚外溢保單龍頭地位，因此這組新式癌險亦納入外溢功能，健檢結果若BMI（身體質量指數）、血壓、總膽固醇、高密度膽固醇、腰圍、空腹血糖及三酸甘油脂都符合設定標準，即有些一次性給付金額增加5％，另外還有現金回饋1~10％的機制，鼓勵保戶注意健康，亦降低理賠機率。