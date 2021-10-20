臺南虱目魚在市府、業者及貿易商的共同努力下，成功拓展外銷美國新通路，今(20)日於鮮饌國際有限公司進行裝櫃，臺南市長黃偉哲及漁業署副署長林國平等人也特地到場，一同歡送虱目魚加工產品運往美國，貨櫃預計12月初抵達美國，屆時將直送大賣場上架銷售。

漁業署林國平副署長表示，台南虱目魚養殖面積、產量及產值皆為全國第一(佔50％)，大家所吃的虱目魚，每兩尾就有一尾來自臺南，每年9月~11月為盛產期。虱目魚外銷約佔2成，主要外銷到美國及中東阿拉伯國家(佔75％)，今年1~9月出口虱目魚量約7100噸，出口單價約36.5元/台斤，出口量相較去年同期成長約1成，外銷出口已逐漸擺脫疫情影響，預計接下來盛產期，外銷成長數量可望再向上攀升，本次出口加工虱目魚，拓展外銷新通路，期望更多的優良漁產推向國際市場。

臺南市長黃偉哲表示，臺南虱目魚美味廣為人知，經由通過FSSC22000、ISO 22000及HACCP三國際認證的鮮饌公司，從收購產銷履歷認證之優質虱目魚，並加工虱目魚產品符合國際外銷規定，以高品質產品化危機為轉機，拓展外銷新通路。期待通過這次成功外銷的產銷模式，能將更多更好的優良臺南漁產推向國際市場。同時市府也將依據「漁產品促進外銷作業規範」，協助廠商申請拓銷費用海運獎勵金，期待將來不只美國市場，全世界各地都可以盡快享受到美味的臺南虱目魚。

鮮饌公司董事長吳素雯說明，本次出口虱目魚，有別以往國際訂單多為整尾冷凍出貨(價值相對較低)，是先經過加工分切處理之虱目魚肚等產品，品質進化為精緻成熟虱目魚產品，可直接於美國的賣場上架，更能貼近國外消費者食用習慣，改變國際市場對虱目魚的價值認知，出口價值倍數提升。同時在國際船運高運費壓力下，本次美國買主訂購滿滿40呎貨櫃，總計1400箱，包含虱目魚肚、整尾除刺產品等，成功克服種種困難出口，為本市水產外銷注入強心針。