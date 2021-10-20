百萬YouTuber網紅小玉（本名朱玉宸）被控利用AI「Deepfake」技術將正妹網紅、民代「換臉」，製作成謎片女主角兜售遭刑事局逮捕，與他合作多年的女搭檔「笑笑」也被列為共犯逮捕，不只如此，笑笑更驚傳在換臉受害名單中，疑似自願露臉下海，令小玉、笑笑彼此關係格外引人好奇。

小玉與笑笑合作多年，關係曖昧，如今小玉爆出利用換臉技術合成公眾人物謎片兜售被捕，笑笑也一併被逮捕，涉案程度有多深？仍有待警方進一步調查。不過笑笑向警方否認協助小玉「換臉」，至於她帳戶內為何會出現不法金流50多萬？她解釋是小玉轉錢讓她負責租屋、購買日常用品等生活開銷。

現年26歲的小玉感情世界成謎，他與小2歲搭檔笑笑超越老闆與員工的曖昧關係也是粉絲津津樂道話題。兩人2018年曾被週刊爆料已進展至同居關係，2020年小玉上傳測試精子數量影片，更因為影片中笑笑竟也一同品嘗「小玉子孫」味道惹爭議。

然而小玉今年4月接受媒體訪問，被問起與笑笑關係，他認真表示自己目前單身，與笑笑真的是合作夥伴關係。

另外，小玉被捕也讓他無辜的親弟弟、知名YouTuber尊（本名朱玉恩）慘遭網友酸言諷刺，對此尊無奈表示他是接到警察局電話才知道發生什麼事情，也沒有要切割的意思，認為哥哥做錯事就該承擔，並以弟弟身分為小玉帶給社會大眾不良觀感及受害者道歉。