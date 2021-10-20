韓國35歲男星金宣虎在綜藝節目《兩天一夜》的好表現，加上在電視劇《海岸村恰恰恰》擔任超暖男主角，讓他變成女粉絲夢寐以求的暖男，豈料17日前女友毀滅式分手舉動，抖出他逼自己墮胎惡行，讓他形象一夕崩壞；儘管金宣虎發聲道歉，卻無法平息粉絲遭背叛的怒氣，而他在韓劇中和嬰兒自然互動的畫面也被熱議，在逼墮胎事件曝光後，網友看了毛骨悚然直言「演技天才」。

金宣虎出道多年一直沒有代表作，直到去年在韓劇《Start Up：我的新創時代》演男二才開始受討論，又在今年主演夯劇《海岸村恰恰恰》，劇中暖男形象讓一票觀眾搶當「金太太」，人氣飆升；但在《海岸村恰恰恰》播出完結篇當天，風雲變色，金宣虎前女友爆料遭逼墮胎，還有私下對導演和同劇演員謾罵等行徑，和螢幕前形象大不同，根本是雙面人。

金宣虎在韓劇中和嬰兒自然互動的畫面也被熱議，在逼墮胎事件曝光後，網友看了毛骨悚然直言「演技天才」。(圖/ 摘自YouTube)

在逼墮胎事件曝光後，經紀公司沒有即時妥善處理，金宣虎沉默許久才發表聲明，承認爆料者就是前女友，雖然聲明中沒有明確交代細節，但他表示目前只能透過該聲明和她致歉；儘管金宣虎認錯道歉，但網友看完卻不領情，稱他的暖男形象回不去了。

而韓國論壇上有人特地分享金宣虎在《海岸村恰恰恰》中，和嬰兒親密互動的片段，他面露微笑且慈祥地對著嬰兒說，「你好，歡迎來到這個世界上」；該影片讓網友超傻眼，紛紛留言痛批，「受害者看到這個片段的時候一定會起雞皮疙瘩」、「從溫馨片變恐怖片了」、「演員不愧是演員」、「真的很會演」、「明明送走了自己的孩子，但演戲時卻那麼若無其事」、「該說他是演技好呢，還是臉皮太厚了呢」。