台東鳳梨釋迦銷中國大陸受阻，果農成立自救會到台東縣議會陳情，呼籲政府重啟大陸市場。（莊哲權攝）

台東鳳梨釋迦銷中國大陸受阻，果農成立自救會到台東縣議會陳情，呼籲政府重啟大陸市場。（莊哲權攝）

「果農要生計，給我通路，給我大陸市場」，台東鳳梨釋迦外銷中國大陸受阻，嚴重影響農民生計，果農近300人今天持白布條到台東縣議會陳情，大聲疾呼，政府應積極與大陸溝通，重新打開大陸市場，不要讓農民死得很難看。

台東鳳梨釋迦12月初就要進入採收期，以往有9成以上銷往中國大陸，今年卻面對中國大陸突然暫停鳳梨釋迦入口，果農擔憂心忡忡，今天下午集結自救會300多人到縣議會陳情 。

果農聲嘶力竭地說，目前兩岸的政府無法對談，是否能由民間組團去跟對岸談判，讓今年的鳳梨釋迦繼續銷往大陸，這個市場對台東的果農非常重要，「果農要生計，給我通路，給我大陸市場，這是台東鳳梨釋迦果農唯一的訴求」。

果農表示，種釋迦10幾年，首次遇到賣不出去的問題，現在民生物價一直漲，種植的水果卻沒人要，拜託蘇貞昌院長拿出好的方案，別讓農民死的太難看，農民自己也要做好田間管理，顧好品質。

自救會發起人吳村田指出，中國大陸暫停鳳梨釋迦進口迄今剛好滿月，心情非常沉重，雖然農委會承諾推出釋迦保險、補助外銷運費和外銷其他國家等策略，並承諾今年可外銷5000噸，但這個量根本不夠消化產量，恢復大陸市場才是最有效的方法。

議長吳秀華表示，她完全能夠理解農民的徬徨和無助，畢竟農委會給的承諾還是達不到農民的需求，除了中央與縣府正協助開拓國內市場以外，穩定大陸市場才是長久之計，希望農委會重啟兩岸對談之路，她身兼國民黨台東縣黨部主委，也會將農民的心聲反映給黨中央，看能不能透過民間對談來解決。