總統蔡英文上任後兩岸關係出現震盪，媒體日前公布「2021兩岸關係年度大調查」民調，蔡總統兩岸政策滿意度出現死亡交叉，滿意度從去年的48%下降至40%，不滿意度也由40%提升至48%。對此，前國民黨主席、立委江啟臣直言，陸委會主委邱太三和國安局局長邱國正，其實在近日已戳破蔡英文維持現狀的謊話。

立委 江啟臣臉書。(圖/翻攝自 江啟臣臉書)

江啟臣今(20日)在臉書轉貼媒體《聯合新聞網》所做民調部分內容，民眾對蔡英文總統處理兩岸關係的表現，滿意度從去年的48%下降至40%，不滿意度也由40%提升至48%。江啟臣認為，該結果代表蔡英文已出現「死亡交叉」、這一年民眾對蔡政府的兩岸政策愈趨不滿；不少民眾也認為兩岸有戰爭可能性。

江啟臣認為，兩岸關係愈趨緊張，而人民對蔡政府的兩岸政策也愈趨不滿。民進黨政府在看到這份調查後應該要深切反省，到底人民希望看到什麼樣的兩岸關係，是和平，還是戰爭？

江啟臣直言，面對兩岸如此嚴峻之情勢，蔡政府的官員卻未一致定調，陸委會主委邱太三說兩岸是準戰爭狀態布局，國安局局長陳明通今日回應他質詢時卻稱他「尊重」邱主委的看法；陳明通稱他不用「這個名詞」，不敢附和，但卻又說 當前局勢嚴峻是二戰後沒有過的。江啟臣說，他想請問陳局長，如果現在不是準戰爭狀態，但情勢卻又比古寧頭戰役、823砲戰還嚴峻？這是什麼邏輯？

江啟臣質疑，蔡英文總統口口聲聲說可以維持現狀，但人民看的很清楚，兩岸是越來越緊張、戰爭是越來越可能， 連自家閣員邱太三、陳明通都不賞臉，用準戰爭狀態布局、二戰後最嚴峻，來戳破大內宣的謊言。

兩岸現在到底是什麼狀態，是現狀嗎？還是準戰爭、最嚴峻？國安判斷必須要有一致定調，不要用花樣百出的名詞跟形容詞來讓人民霧裡看花。請蔡總統務必把最真實的情況告訴大家，不要造成國際誤判，更不要讓國人無所適從。