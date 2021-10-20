影》勸戴口罩遭揍飛1公尺 黑衣人扯店員衣領狂毆肇逃

桃園市中壢區13日發生1名超商店員與顧客合力提醒另名顧客佩戴口罩，對方惱羞成怒之下竟揮拳打人，勸告的顧客當場被揍飛1公尺倒地，店員也疑似要報警遭拉扯衣領毆打，事後打人的顧客與一票友人驅車逃跑，囂張打人過程全都被監視器錄下，目前警方已鎖定犯嫌及車輛，正通知到案說明，另有關違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。

曝光的影片中可見，超商內1名顧客先是勸對方戴上口罩，雙方疑似引發爭執，1名黑衣男子竟一怒之下朝該顧客猛揮一拳，導致對方當場摔飛倒地，而與黑衣男子同行的2名友人則開始對超商店員叫囂，有人手指著店員飆罵，有人甚至拉起店員衣領，最後朝店員怒揮1拳，店員最後嚇到蹲在牆角。

黑衣人惱羞成怒之下竟揮拳打人，當場讓勸告的顧客被揍飛1公尺，店員也遭拉衣領毆打。（警方提供）

中壢警方表示，13日23時30分許接獲民眾報案，稱明德路上超商有顧客及超商店員因提醒未戴口罩顧客要遵守防疫規定，但該未戴口罩顧客卻不聽勸說反而動手毆打顧客及店員。警方據報趕往，但該動手男子已離開現場，經警方調閱相關監視器畫面過濾涉案車輛，目前已鎖定犯嫌及車輛，正通知到案說明，另有關違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。