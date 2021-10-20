村上國小校長黃宏田（中）歡迎校友們年底踴躍回娘家、返回母校參與百年校慶活動。。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村鄉村上國小今年歡慶建校100周年，校內打造全新的蓮花池藝廊，規劃百年校慶藝術接力聯展，目前第三棒由校長柯文吉書法個展、銅雕雕塑大師王昭旺聯合展出。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣村上國小今年建校100年，校方籌備一系列精采活動，除了還有全校師生路跑、社區聯歡活動，並獲大村公所支持打造校內的蓮花池藝廊，邀請教育界、藝文界進行藝術接力聯展，並將在12月25日盛大舉辦校慶典禮。

村上國小是大村鄉全鄉第二所小學，村東國小昔日曾為其分校，日據時期名為「蓮華池公學校」，前經濟部長黃營杉、木雕大師家賴永興，及已故將軍書法家─前連江縣長賴宗煙等，都是優秀校友。

校長黃宏田說，歡慶建校百年，今年獲公所贊助打造蓮華池藝廊，規畫百年校慶藝術家接力聯展，展出由在地企業家方世文策展的蕈菇生態美學展、賴宗煙書法作品，也邀請畫家鄭芬蘭、書畫家沈宗儒、雕塑家王昭旺、校長柯文吉、台中市退休校長賴明杭，和攝影家蔡孟興等人接力展出油畫、書畫、銅雕和攝影創作，盼讓更多校友、學子們感受到濃濃的藝文氣息與校風的人文薈萃。

村上創校百年，所在學區為大村鄉東區五個村莊，校史與社區密不可分，校方下周將安排全校350名學生在校外社區內路跑，低年級路線2公里、中高年級4公里，在慢跑中更認識社區每個角落，11月還有才藝成果發表會，與家長、社區爺奶們同樂。

黃宏田說，12月25日百年校慶，將啟用全新的三色彩色PU跑道，歡迎所有校友一起返回娘家母校同樂，看看百年校園的成長蛻變；蓮花池藝廊的藝術接力展，目前已接力至第三棒「書途銅歸」，由校長柯文吉書法個展、王昭旺銅雕展，展期至10月29日，20日還將舉行開幕茶會。