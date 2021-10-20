敘利亞軍方一輛巴士今天在首都大馬士革遭炸彈襲擊，導致14人身亡；不久後，軍方砲擊反對勢力掌控的伊德利布省住宅區，路透社報導，目擊者和救援人員指出，至少11位平民喪命。

敘利亞新聞社（SANA）報導，一輛軍用巴士在一處重要橋梁遇襲釀14死、至少3傷，是大馬士革（Damascus）4年來發生最血腥的襲擊事件。

沒有團體立即宣稱犯案，反政府聖戰分子過去曾宣稱犯下這類攻擊。約一小時後，政府軍在聖戰分子掌控的伊德利布省（Idlib）發動砲擊。

根據法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，火箭彈擊中飽受戰爭蹂躪的埃里哈城（Ariha）一處繁忙地區，造成8人死亡，其中5人是平民，包括3名學童在內。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，這場砲擊發生時，孩子們正在前往學校，造成至少26人受傷。

急救人員正在治療傷者，埃里哈城街道一片混亂，身在現場的法新社記者看到至少5具遺體。

在俄羅斯和土耳其斡旋下，伊德利布省停火協議於2020年3月達成；今天的砲擊是破壞此協議最慘重事件的其中一起。

伊德利布地區是反對勢力掌控的最後一個據點，而敘國內戰已造成50萬人死亡。