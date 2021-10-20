為使企業、社區與政府三方建立起防災合作網絡，強化彼此防災能量，促進地區防救能力之提升，臺北市大安區公所訂於110年10月20日上午9時30分與「龍泰通運有限公司」、「全家便利商店股份有限公司林森南路店」共同簽署企業防災合作備忘錄，以強化政府與企業、社區間之防災合作交流。

臺北市大安區公所與「龍泰通運有限公司」、「全家便利商店股份有限公司林森南路店」共同簽署企業防災合作備忘錄，以強化政府與企業、社區間之防災合作交流。(宋原彰翻攝)

大安區公所近年也積極拜訪不同行業類別之在地企業參與防災相關工作，108年與太平洋崇光百貨股份有限公司（忠孝館、復興館及敦化館）、福華大飯店股份有限公司、柯達大飯店股份有限公司敦南分公司等5間企業、109年與統創建設開發股份有限公司及臺北市文昌家具街發展促進會2間企業(商圈)簽署企業防災合作備忘錄，使企業與社區建立防災夥伴關係。

今日簽署儀式由大安區區長林明寬與「龍泰通運有限公司」業務部邱雋弘主任、「全家便利商店股份有限公司林森南路店」周碩威店長共同簽署，林明寬區長表示，今日能與2間熱心企業簽署防災合作備忘錄是好的開始，政府能量有限，民間力量無窮，透過企業防災的推動，使防災工作於各領域紮根成長，發揮行政組織與企業能量，藉以融入社區環境加強互動關係，發揮敦親睦鄰精神，未來在面臨災害時，能夠達到災前預防、災中應變、災後復原的效用，使災害損失降至最低，共同守護居民安全。