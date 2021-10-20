台東縣長饒慶鈴今赴縣議會施政報告，敘述以慢經濟為主軸的施政方向，其間感性地回憶自己的人生歷程，她說，自己的個性比較不強硬，但是女性的柔弱並不代表沒有堅強的意志，如同老子道德經說的「上善若水」，要以剛柔並濟的女性特質帶領台東邁向更美好的未來。

饒慶鈴20日到縣議會進行施政報告，大力闡述「慢經濟」施政概念，突然話鋒一轉，感性地秀出就職2周年1張她纖細背影面對台下黑壓壓群眾的照片。

「這樣的一個女生，大家會怎麼看她？」，她說，自己16歲就離開台東，28歲離開台灣出國去，期間拿到博士學位，也在生活中經歷了許多事情，36歲那年回台東，展開人生新的階段。

饒慶鈴說，自己的個性比較不那麼強硬，她引用老子道德經「上善若水，水善利萬物而不爭」，水滋養萬物後就化於無形，總是很謙卑的往低處流，女性的柔弱並不代表沒有堅強的意志力，將會帶著剛柔並濟的精神，把台東帶到更美好的未來。

饒慶鈴指出，1快1慢是台東推動慢經濟的核心價值。慢，是在地獨有的氣質，也是台東專屬的生活態度，「台東，不只是台東」，越要與國際接軌，就要越在地化，找出豐富的土地及文化元素，不僅要讓100萬人次來台東，更要創造1萬人來100次的粘著度。

饒慶鈴也提到，台東縣2020年平均每人可支配所得33萬8343元，較2019年增加4萬823元，增幅13.72％，成長率為全國第一、農漁會存款2年來快速成長，共增加45億9100餘萬元，同時，不受疫情影響，去年旅遊人數達1033萬人，也被Expedia評為最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第1名，平均餘命進3年增幅1.01歲為全國第2。