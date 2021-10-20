世界羽聯BWF超級1000系列丹麥羽球公開賽東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟20日登場，首戰31分鐘21比14、21比18擊退馬來西亞吳蔚昇／劉雋程，泰國女單好手伊瑟儂（Ratchanok Intanon）14比21、17比21不敵同胞猜萬（Phittayaporn Chaiwan）。

李洋／王齊麟是丹麥羽球公開賽男雙第3種子，首輪迎戰今年開始搭配的吳蔚昇／劉雋程，是雙方生涯首次交手，「麟洋配」兩局比賽都有靠著連續得分拉開差距，順利直落二勝出，晉級16強，下一輪面對日本組合保木卓朗／小林優吾，雙方去年亞洲團體錦標賽交手過，當時麟洋力戰3局險勝。

李洋／王齊麟今年賽季戰績搶眼，年初在泰國的三站賽事，包括兩站公開賽、一站年終賽以15連勝包辦3座冠軍，東京奧運小組賽吞下本季唯一一敗後，一路連勝到以奪金完成東京行，回國隔離完後持續調整訓練，湯優盃小組賽代表出賽3場男雙也是全部奪勝，丹麥公開賽也旗開得勝，延續超高勝率。

混雙李哲輝／許雅晴首戰大戰51分鐘，以21比18、15比21、22比20力退地主丹麥組合諾爾（Niclas Nohr）／瑪格倫（Amalie Magelund）；稍後台灣選手賽程還有男單王子為對抗馬來西亞李梓嘉、男雙李哲輝／楊博軒出戰印尼卡南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）。