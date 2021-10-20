33歲日本女星戶田惠梨香當年在電影《死亡筆記本》飾演彌海砂一角，被台灣觀眾所熟識，後接演許多日劇也人氣火紅，去年12月她無預警宣布和同歲男星松坂桃李結婚，由於兩人之前從未傳過緋聞，因此令粉絲又驚又喜，近日傳出她突然辭演兩部戲約，引起外界猜測是否有孕。

據日媒《女性自身》報導，戶田惠梨香接連辭演兩部新作，一部是由擅長拍歷史題材的名導所執導的電影，原定下月開拍，另一部則是明年4月將播出的電視劇，據悉，電影已找到另一知名女星代替出演，電視劇則還沒消息。

戶田惠梨香去年底閃婚松坂桃李。（圖／翻攝自日網）

對於戶田惠梨香辭演兩部戲的消息，其所屬事務所還沒回應，有電視台人員認為在戲劇播出半年前突辭演很不尋常，擔心她身體是不是出狀況，可外界也瘋猜閃婚10個月的她應該是懷孕了，並有知情人士爆料：「雖然還不清楚什麼原因，公司近日就會宣布她要休養一段時間。」

戶田惠梨香和松坂桃李2015年曾合作電影《王牌大騙局》，在片中演出有一夜情關係的男女，但這期間從沒傳出交往，去年底突拋出結婚震撼彈，而今年1月戶田惠梨香臨時取消活動，加上她閃婚後出席頒獎典禮，當時身穿一襲寬鬆連身裙，也引起不少網友猜測她有孕。