中市府聯合稽查大隊20日前往中區千越大樓進行稽查。

高雄城中城大樓火災釀46人死亡慘劇，老舊、閒置大樓的公安備受關注！台中市府聯合稽查大隊20日至千越大樓、金殿888大樓進行稽查，千越大樓消防安檢在7年來累計開罰已逾154萬元，此次稽查發現部分消防設備未完成改善、仍有私人物品置放逃生避難動線及狀況，已要求相關單位盡速在限期內完成改善。

台中市府針對複合式老舊大樓、閒置大樓的公安消防安全設備檢查，去年共稽查約4000件；今年雖受疫情影響，但截至9月底也稽查約2200件。台中市府聯合稽查大隊20日至中區千越大樓及金殿888大樓進行聯合公安例行性稽查。

台中市都發局表示，中市老舊閒置建築物集中於中區，尤其千越大樓屋齡已逾40年，兩棟建物各10層及5層，目前僅1樓部分店面尚有營業、2樓是網咖、5樓有住戶，其餘均閒置。該大樓在2016年間成立更新會，因整合困難，在今年8月間委託都更規劃公司協助，已擬定事業計畫及相關審議程序。

千越大樓在7年來消防安檢不合格累計已開罰超過154萬元。中市都發局主任秘書曾文誠表示，部分逃生避難動線仍發現有置放私人物品，要求限期改善，3日後再複查，若未改善將依《建築法》開罰6萬元到30萬元不等。消防局表示，部分消防栓等設備未完成改善，已依《消防法》連續處罰，並予以停業或停止使用處分，若未在限期內改善，將依法裁處怠金及斷水斷電。

都發局指出，金殿888大樓有部分防火門設備不合格，已要求管委會限期改善；此外，大樓1、2樓及地下室空間未營業使用部分，已要求加強巡視維護安全。