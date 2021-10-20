本週五(10/22)台灣時間上午08:00即將上演公鹿衝撞邁阿密的精彩戲碼，密爾瓦基公鹿與邁阿密熱火都是東區的頂尖強權，公鹿上季勇奪冠軍以後，今年夏天維繫球隊主要陣容力拼衛冕，相較之下熱火暑假極力補強，引進羅瑞(Kyle Lowry)、塔克(PJ Tucker)以及莫里斯(Markieff Morris)…等人戰力大幅提升，週五雙方硬碰硬會擦出甚麼火花呢？

密爾瓦基公鹿由攻守強勢的字母哥(Giannis Antetokounmpo)領軍，配上跳投犀利的米爾頓(Khris Middleton)以及防守優質的控球哈勒戴(Jrue Holiday)，組成奪冠基底鐵三角，強悍的禁區以及防守是公鹿最大的特色，週三開幕戰面對本季奪冠賠率最低的籃網展現出衛冕氣勢大贏23分，全場搶下55顆籃板比籃網多10顆，侵略的防守造成籃網12次失誤，如此結果就算當初籃網厄文(Kyrie Irving)有打疫苗出賽也難以挽救！看好公鹿衛冕的朋友們，建議趁總冠軍賠率季初相對還高(目前7倍)，即早出手支持。

不同於公鹿，邁阿密熱火較擅於外線投射，阿舍乾麵代言人羅賓森(Duncan Robinson)以及赫爾羅(Tyler Herro)都是聯盟新生代最頂尖的投射好手，主將巴特勒(Jimmy Butler)中距離以及切入能力極強，負責穿針引線串聯裡外攻勢，今年加入控衛羅瑞，他比原來的崔奇克(Goran Dragic)射程更遠、傳球更犀利，本季熱火進攻空間會變為寬廣，有助於他們的外線發揮。

根據兩軍上一季季後賽的交手內容，雙方防守都較為嚴謹，因此比較容易出現低比分的賽果，週五之戰投注『小分』是比較推薦的選擇。勝負方面，升級後的熱火拉近了與公鹿的實力差距，如今公鹿、熱火勝負應為六四開，但若是熱火外線有更優秀的表現，也很有機會翻盤獲勝，喜歡高賠的朋友們可以考慮熱火不讓分勝。