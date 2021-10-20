"3Q姑姑"表態支持"刪Q罷免" 陳玉珍:算是大義滅親吧

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日進行投票，陳柏惟的姑姑、國民黨立委陳玉珍今天(20日)表示，自己要大義滅親，並以陳柏惟曾用閩南語喊出「大港你贏」為例，直言這樣的國會議員會教壞下一代，這次的罷免案是一場價值觀之爭；針對陳柏惟的「苦行」，陳玉珍則說，他可能平常沒有勤走基層，才會走到腳不舒服。

《中天新聞》報導，陳玉珍接受媒體訪問時表示，「這應該算大義滅親吧」，一個國會議員在國會殿堂中，也是社會的典範，對社會大眾、未來下一代的影響是很大的，尤其我們看到陳柏惟用閩南語說「大港你贏」，教導這個社會，如果對父母、師長不滿意的時候，可以粗鄙言語辱罵，這樣的人成為國會議員，會給下一代帶來錯誤的價值觀。為了導正社會風氣，這是一場價值觀之爭。

陳玉珍也呼籲，關心下一代的父母們、關心我國教育的師長們站出來，投下正確的一票，讓位居高位的政府官員們，或者是民意代表們知道，豎立良好的言教、身教，也是我們的責任。

至於所謂的「大義滅親」，是以先前曾趣稱自己是陳柏惟「姑姑」的身份表態？陳玉珍回答，她是以一個國會議員的身分想告訴全國百姓，到底我們要怎麼樣的社會和未來，你希望你的下一代，對他們不滿意的事情，就直接用這種粗鄙的「大港你贏」的說法，來對父母、師長攻擊嗎？

對於陳柏惟的「苦行」，陳玉珍則說，他好像走沒有很遠，腳就不舒服，這可見平常沒有勤走基層，有肇事逃逸這種不負責任的心態，當共軍來犯的時候，會不會也不負責任拋下國民？