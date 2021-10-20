英超上週進行第8輪，4支未嘗一勝的球隊有3隊持續低迷，唯一擺脫低谷的只有「聖徒」南安普敦，主場1：0力挫里茲聯迎來首勝。原先看好有富爸爸入主的紐卡索聯，雖然在主場開賽2分鐘就進球，但上半場即遭到熱刺逆轉，最終2：3失利，仍與首勝擦肩。班來作客0：2不敵曼城非戰之罪；諾里奇0：0逼平開季甚佳的布萊頓，雖然收下2連平，但8輪僅進2球的虛弱進攻火力，想要奪下首勝恐怕還有得等。本週3隊再向首勝叩關，誰最有機會步上正軌？

10/23 19:30 諾里奇@切爾西

諾里奇在2019-20賽季墊底降級，在最後的保級路上苦吞10連敗，不過當年的開季前8輪曾拿下2勝6敗，比起現在2和6敗多拿4分。本週作客對壘榜首的切爾西，乏力的進攻碰上最好的防守，想贏球的機率大概低於10%。雖然切爾西週中有歐冠任務，但主場對戰實力不強的瑞典球隊馬爾墨，相信輪替部份主力仍綽綽有餘，再者諾里奇也沒本錢偷襲，最好的結果可能就是0：0。如果不放心藍軍讓球能否過盤，最佳選項就是客隊正確進球數0。

10/23 22:00 紐卡索聯@水晶宮

喜鵲上週在新老闆面前有個好的開始，傷癒復出的前鋒威爾森(Callum Wilson)先拔頭籌，無奈重攻輕守被熱刺反超，還幫助肯恩(Harry Kane)走出低潮，攻入本季在英超的第一個進球外加一次助攻。紐卡索聯的陣容其實不差，上賽季最後8輪曾拿下5勝1和2敗，冬季轉會從兵工廠租借加盟的威爾洛克(Joe Willock)出賽14場攻進8球，締造生涯單季最佳成績，但本季正式轉會後，出賽6場顆粒無收。紐卡目前最需要的可能不是等到冬季轉會收購球星，而是找到一個能讓球隊脫胎換骨的總教練。水晶宮前8輪只拿下1勝，主場3：0擊敗有後衛被紅牌罰下的熱刺，作客敗給利物浦不意外，但最近連續逼平布萊頓、萊切斯特城和兵工廠3支排名比他們高的球隊，主場更是4連不敗。紐卡如果沒有任何換帥的動作，作客也將是一場苦戰。不過這兩隊的實力基本上半斤八兩，喜鵲仍是三支未勝球隊中最有機會由負轉正，推薦（紐卡索聯+1）讓分客勝。

10/23 22:00 班來@南安普敦

聖徒上週開胡，而且是在主場奪勝，近7輪聯賽1勝4和2敗表現也不算差，當中包括逼和曼聯、西漢姆聯和曼城，只輸給希曼尼茲(Raúl Jiménez)復出後攻進首球的狼隊，以及榜首的切爾西。南安普敦雖然只排名第15，但8輪失10球的防線，是積分榜下半部球隊中最佳，甚至還優於排名第5的熱刺，但只進6球則排名倒數第3。班來同病相憐，8輪進5球只比諾里奇多。聖徒的主場戰績是1勝2和1敗，而班來的客場戰績則是1和3敗，聖徒的主場明顯優於對手。不過保級戰意外多，這兩隊近4次在聖瑪麗球場交鋒，班來拿下2勝1和1敗的戰績，上賽季也僅以2：3落敗，比賽中更一度取得2：0領先。估計和局機會更大一些，兩隊都有進球也是可以考慮的方向。