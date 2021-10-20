儘管美國聯準會（Fed）最快可能明年底前啟動升息，屆時將從寬鬆轉為緊縮，但基於世事難料，因此中央銀行去年3月第一季理事會，針對疫情衝擊經濟成長，除降息1碼（0.25個百分點）擴大寬鬆，並從4月開始，每半年定期辦理小規模附買回測試操作，多一項充份支應流動性的工具，今年10月26日將進行第四次附買回測試操作。

根據央行官員說明，在去年之前最近一次的附買回交易，為2008年金融海嘯時，由於當時流動性趨緊，總計進行784億元附買回交易，並在當年的年底到期，其他包括2000年網路泡沫化、2003年SARS期間，均曾進行附買回交易，均為確保市場流動性無虞。去年因應疫情可能的衝擊，4月開始以半年為頻率測試附買回操作，主要考量2008年時會操作的交易員，大部份可能都退休了，萬一市場流動性出狀況，恐怕找不到會操作的交易員。

儘管去年至今，台灣在國際疫情及本土疫情來襲下，控相對良好，在寬鬆貨幣政策延續下，市場資金充裕不變，也未啟動常態性附買回交易，但仍維持頻率不高的半年一次，本月26日將是第四次測試。其中第一及三次測試標的為定存單，第二及四次為公債，交錯演練來了解金融機構的意向，及不同標的附買回操作。

銀行資金調度主管指出，其實國內多年來資金均是極度充裕，隨今年疫情衝擊趨於淡化，經濟復甦優於預期，美國甚至有通膨衝高的問題，加上近期國際油價飆漲，Fed已釋出提前展開縮減購債及升息的訊息，若進程不變，接下來進入緊縮期，流動性不是大問題。

「但國際情勢變化難料，沒有人和道何時又飛出黑天鵝」，銀行資金調度主管強調，央行除了以公開市場操作，發行定存單調節流動性，再將原本既有的可運用工具，順勢定期性測試演練，未來一旦有需要時，就可馬上發揮順暢運作的效能。其實如Fed與瑞士央行，也均定期進行各項公開市場操作工具的小規模測試操作。

央行官員也認為，國際市場不確定性高，央行在必要時透過定存單搭配附買回操作，更能適度挹注市場流動性需求，以定期測試來確保金融機構操作人員熟悉各項工具的作業流程，也有利長期維持市場利率平穩的作用。