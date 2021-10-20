今年第27屆的「建築園冶獎」在疫情紛擾下，順利完成評選產生得獎作品。高雄市建築經營協會理事長李正聰表示，受疫情影響，今年首度改採行動頒獎典禮，團隊親自將獎座外送至13個縣市給得獎人，今（20）日來到台中市頒獎，期望透過建築園冶獎，能更加提升城市美學與居住品質，讓天際線更加美麗。

今日行動頒獎專車來到台中為得獎單位頒獎，台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市建築經營協會理事長賴柄源、大台中不動產開發公會理事長王至亮等公協會理事長，受邀擔任頒獎人。

台中市在公共建築景觀類、社區文化景觀營造類共有九件作品獲獎，前者包括大里區大峰路防災公園工程、台中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心、太平區荔枝產業農業循環實踐示範基地營造工程、台中市動物之家后里園區改建工程、台中市南區長春國民運動中心、台中文化城中城歷史空間再造計畫－綠空鐵道軸線計畫、歷史建築帝國製糖廠台中營業所周邊景觀公園－湧泉公園；後者則有臺中市拾愛社區服務協會的「心好菜色」、臺中市豐像文化協會的「豐味食光－灶窯生勢」。

林正雄表示，建築對於整體城市的營造是非常重要的，不管是公共建築或是建案，都有一份使命，要透過建築傳遞城市的美學，使建築產業可以延續傳承美學DNA。

賴柄源跳脫業界自我框架，認為建築與環境密不可分，尤其今日極端氣候頻率增加、民眾對休憩空間需求的渴望、動物收容的環境改善等，雖然乍看之下，跟建築開發沒有直接關係，但卻都是人類永續經營的課題。

深耕海線多年的王至亮表示，台中不只是文化城，還有美學城市的美名，許多住宅案件在國際上獲獎。這次許多公共建築類獲獎，同業都比聽到案子完銷還要開心，因為這代表台中市已經長大了，對建築的意義了解更加深刻。

這次的行動頒獎典禮並邀請各縣市首長、各縣市不動產公協會理事長與秘書長共襄盛舉，擔任行動頒獎典禮的頒獎人。李正聰表示，希望藉由簡單隆重的行動頒獎，以及巡迴頒獎的巧思，讓得獎人感受到建築園冶獎團隊的用心零距離。